شكرا لقرائتكم خبر عن الوالي يهاجم وزير الخارجية ويتحدث عن التعيينات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �اجم القيادي عبدالرحمن الوالي وزير الخارجية بسبب التعيينات.

وقال الوالي:

التعيينات في الخارجيه فاحت ريحتها .. يتم بشكل واضح وعمدا.

واضاف: الخارجيه بعيدا عن الجنوبيين وبالذات شرفاء الحراك الجنوبي .. مؤسف.



كانت هذه تفاصيل خبر الوالي يهاجم وزير الخارجية ويتحدث عن التعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.