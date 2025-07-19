شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن مقتل البركاني "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ُتل اليوم قائد سرية في جبهة ثرة بمحافظة ابين، بنيران صديقة أثناء تدريب ميداني على السلاح.

وقتل علي البركاني، أحد قادة السرايا في الجبهة إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء تدريبات بالسلاح.

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