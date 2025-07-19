شكرا لقرائتكم خبر عن استفتاء شعبي في مناطق الشمال بغير صناديق الاقتراع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر صحفيون وناشطون يمنيين جنازة تشييع البرلماني وعميد البرلمانيين اليمنيين الشيخ زايد ابو علي في محافظة المحويت شمال اليمن استفتاء شعبي .

وقال مواطنين إنه يُمكن اعتبار هذا السيل الجارف من البشر استفتاءً شعبيًا ناطقًا بغير صناديق الاقتراع، يؤكد أن ضمير الشعب لا يزال حيًّا مع كل من أحب الجمهورية وآمن باليمن الكبير، كأمثال الشيخ زايد "أبو علي"؟ أم أن للمشهد تأويلًا آخر؟

مشيرين إلى ان ما رأوه ليس مجرد تشييع أو حشد عابر، بل هو تعبير عميق عن وجدان جماهيري اختار أن يبوح بموقفه في الشارع لا عبر البيانات.



موضحين إن ذلك السيل البشري، بكل تفاصيله، كان أقرب إلى بيان شعبي صامت، صاغته الأقدام لا الأقلام، وأعلن فيه الناس أن الوفاء للثوابت الوطنية لا يزال متجذرًا في الوعي الجمعي، وأن اليمن الجمهوري، الكبير، الحر، لا يزال حيًّا في قلوبهم مهما تكالبت عليه الجراح والانقسامات.

