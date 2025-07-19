شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض روسيا.. تعرف على الدولة التي طبعت عملة الحو ثيين الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن جماعة الحوثي أقدمت على طباعة أوراق نقدية من فئة (200 ريال) في مطابع خاصة بإندونيسيا، بعد محاولات متكررة باءت بالفشل لطباعة هذه الفئة في روسيا، بسبب قيود وضغوط سياسية.



وأفادت المصادر أن كميات الأوراق النقدية المطبوعة تم إدخالها إلى اليمن عقب سريان الهدنة، التي سمحت بوصول البواخر إلى موانئ الحُديدة دون الخضوع لإجراءات التفتيش المعتادة، ما مكّن الجماعة من تمرير الأموال الجديدة دون رقابة.

