شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خديعته مواطنًا يمنيًا وسلبه مليارًا ونصف المليار ريال...القبض على "خائن الأمانة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت شرطة المكلا بمحافظة حضرموت الساحل، متهمًا بجريمة خيانة الأمانة بحق مواطن، والنصب والاحتيال عليه بنحو مليارونصف المليار ريال يمني. وقالت شرطة المكلا، إنها ضبطت المدعو (ف،س،ع،ب) 59 عاما على خلفية خيانته الامانة ببيع أرضية تابعة للمواطن (حمد سالم عوض بايمين) بقيمة مليار وأربعمائة وستون مليون (1460000000)ريال. وأشارت إلى أنها احتجزت المتهم بخيانة الامانة على ذمة القضية للإجراءات القانونية، مرجعة أسباب الجريمة إلى الكسب غير المشروع.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد خديعته مواطنًا يمنيًا وسلبه مليارًا ونصف المليار ريال...القبض على "خائن الأمانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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