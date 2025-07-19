شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد غياب طويل ...الرئيس عبدربه منصور هادي يفاجئ الجميع ويخرج بهذا البيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث المشير الركن عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد محمد أبو علي، وأبناء الفقيد أسامة، وهمدان، ومحمد، ومراد زيد أبو علي، في وفاة الشيخ المناضل زيد محمد أبو علي، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء .

وأشاد المشير هادي بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشهودة، ودوره البرلماني المشرّف، وإسهاماته البارزة في تعزيز قيم الحوار والتسامح وإصلاح ذات البين.

وأكد أن الوطن فقد برحيله أحد رموزه البرلمانية والسياسية الراسخة، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون