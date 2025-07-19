شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه للأعراض...كيف تعرف أنك مصاب بجرثومة المعدة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعراض جرثومة المعدة من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير خاصة وأنها تصيب الكبار والصغار، ولها أعراض واضحة منها الخفيفة والمتقدمة، وهناك بعض العلامات التي تشير لإصابتك بجرثومة المعدة، وبناء عليها يجب زيارة الطبيب وإجراء فحوصات جرثومة المعدة والحصول على العلاج المناسب .

ماهي جرثومة المعدة؟

هي بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطِّنة للمعدة، والغالبية العظمى من المصابين بالبكتيريا الحلزونية لا تظهر عليهم أي أعراض ولن تظهر عليهم مشاكل أبدًا، ومع ذلك هي المسبب للعديد من الأمراض في المعدة بما في ذلك القرحة، حيث إن وجود الجرثومة أحد مسببات القرحة وليس العكس، كما يظل الشخص مصابًا بالعدوى ما لم يخضع للعلاج.

كيف أعرف أنني أعاني من جرثومة المعدة؟

تظهر على المصاب بجرثومة المعدة العديد من الأعراض التي تنذر بوجود جرثومة، وأبرزها ألم شديد في الجزء العلوي من البطن مع الانتفاخ والتجشوء وحرقان بالمعدة وفقدان الشهية ووجع البطن مع تناول أي طعام وتغيير لون البراز بشكل واضح .

كيف يكون وجع جرثومة المعدة؟

يشعر المريض بحرقة في المعدة مع ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، كما يشعر بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة من الطعام، مع ملاحظة وجود براز داكن .



أعراض جرثومة المعدة



-ألم المعدة.

-الانتفاخ.

-التجشؤ بشكل مستمر.

-الغثيان.

-القئ.

-حرقة المعدة.

-ارتفاع درجة الحرارة.

-فقدان الشهية.

-فقدان الوزن بصورة ملحوظة.

أعراض جرثومة المعدة المتقدمة

ألم حاد أو مستمر في البطن.

صعوبة في البلع.

البراز الدموي أو الأسود.

تقيؤ الدم أو القيء الأسود الدامس، أو القيء الذي يشبه القهوة.