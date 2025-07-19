شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انفراج كبير يسر الملايين (اعلان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشهد اليمنيون اليوم السبت (19 يوليو)، خلال الساعات المقبلة، انفراجا كبيرا طال انتظارهم له في معاناتهم المريرة الناجمة عن تداعيات الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، وانعكاساتها على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والخدمية والمعيشية، بهطول امطار المنقطعة منذ بداية فصل الصيف هذا العام.

أكد هذا المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، في نشرته الجوية، متوقعا خلال الاربع وعشرين ساعة "هطول أمطار متفاوتة الشدة بمشيئة الله، مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات (المحويت، ذمار، إب، الضالع، تعز و مرتفعات لحج و أبين وشبوة)، خلال فترتي الظهيرة والمساء".

مضيفا: إنه من المتوقع ايضا بمشيئة الله تعالى "هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات (صعدة، حجة، عمران، صنعاء، ريمه، البيضاء، حضرموت والمهرة ). خلال فترتي الظهيرة والمساء. مع إحتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية والمناطق الداخلية المقابلة لها".

وتاابع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، قائلا: إن "الرياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية. في حين ان الاجواء في المناطق الصحراوية تكون صحوة إلى غائمة جزئياً حارة إلى شديد الحرارة، والرياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال".

محذرا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من خطر "العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار". ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من خطر "اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية".

ونبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، في نشرته الجوية، لأحوال الطقس خلال الاربع وعشرين ساعة المقبلة، المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من خطر انعكاسات "الأجواء الحارة والشديدة الحرارة وينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة ".

يشار إلى أن الامطار تهطل على اليمن بمشيئة الله، خلال موسمين صيفي وشتوي، لكن هطول الامطار، خلال الموسم الصيفي لهذا العام، تأخر لاسباب يعلمها الله، ما تسبب في حالة ضنك واسعة بين اوساط اليمنيين جراء تصاعد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة على نحو لاهب.



