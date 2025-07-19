شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تختار رئيسا لليمن ! (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختارت الولايات المتحدة الامريكية، رئيسا لليمن، بوصفه "الرجل القوي"، وقررت دعم تنصيبه رئيسا، تحت غطاء الاجماع الشعبي على شخصه، وتأييد الدول المجاورة لليمن، وعبر عقد اجتماع للمجلس النيابي واعلانه انتخاب المرشح القوي رئيسا جديدا لليمن.

أكدت هذا وثيقة رفعت وزارة الخارجية الامريكية السرية عنها، تتمثل في تقرير سري رفعه قبل 47 عاما، السفير الامريكي في المملكة العربية السعودية إلى الادارة الامريكية، بشأن التقاط اجهزة السفارة برقيات بين السفير السعودي وملحقه العسكري في صنعاء بشأن اغتيال الحمدي.

وبددت الوثيقة الغموض المحيط لعشرات السنوات بجريمة اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي وشقيقه قائد لواء العمالقة عبدالله الحمدي، قبل 47 عاما، ورفعت السرية عن الاطراف المشاركة في تنفيذها. وأكدت تورط علي عفاش في الجريمة، وأنه الرئيس البديل المرشح سعوديا وامريكيا.

تضمن تقرير السفير الامريكي في الرياض حينها، سرد معلومات تفصيلية عن الجريمة وظروف ومكان تنفيذها، واشارة إلى ضلوع السعودية في التخطيط للجريمة وتمويلها، واسماء عدد من المشاركين اليمنيين في تنفيذها، بينهم قائد لواء تعز حينها، المقدم علي عبدالله صالح عفاش.

وأعاد سياسيون وناشطون يمنيون تداول صورة الوثيقة على منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع احياء اسرة عفاش وترسانتهم الاعلامية وجيشهم الالكتروني ذكرى تولي علي عفاش رئاسة اليمن في 17 يوليو 1978م، بعد اغتيالين يتهم بالتورط فيهما للرئيسين الحمدي والغشمي.

يرد في الوثيقة الامريكية، رصد برقية من الملحق العسكري بسفارة السعودية في صنعاء صالح الهديان الى السفير السعودي بصنعاء علي مسلم، يوجه باختيار علي عبدالله صالح عفاش نائبا للقائد العام ثم رئيسا يخلف الحمدي، بوصفه "رجلنا هو علي عبدالله صالح المشترك في القتل".

وجاء بين ما تداوله السياسيون والناشطون، مقطع فيديو يتضمن اعترافا نادرا وصادما لعلي عفاش بشأن جريمة اغتيال الرئيس الحمدي وشقيقه قائد اللواء السابع مدرع عبدالله الحمدي وقائد قوات العمالقة علي قناف، مبررا الجريمة وتواطؤه فيها بتستره ومهادنته جهة تنفيذها وتمويلها، على نحو يؤكد الاتهامات الموجهة له بالمشاركة في تنفيذها.

ظهر عفاش في مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى الخامسة والاربعين للجريمة التي يعتبرها اليمنيون "اغتيال حلم وطن"، وهو يعترف بالتآمر والتخطيط لتنفيذ جريمة اغتيال الرئيس الحمدي وشقيقه، ومبررا ذلك بما سماه "رفض الرئيس الحمدي الانصياع لتعليمات السعودية بشأن تسليح الجيش اليمني".

وقال علي عفاش في الفيديو المقتطع من مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا اليوم"، قبل نحو عام على مقتله بمواجهات مع مليشيا الحوثي في ثاني يوم لاعلانه الانتفاضة عليهم، إنه "يعترف ولأول مرّة، أن السعودية هي من قتلت الحمدي"، وأردف: إن "من أشرف على قتل الرئيس الحمدي هو الملحق العسكري بسفارة السعودية في صنعاء صالح الهديان".

مضيفا ردا على سؤال المذيع ان كان هناك ما يؤكد هذا: نعم، هناك وثائق ونتائج تحقيقات تُثبت أن السعودية هي من قتلت الرئيس الحمدي، لافتا إلى أن "المؤامرة كانت سعودية والمنفّذين آخرين"، لكنه لم يذكر اسماء المنفذين ولا لماذا تم اغلاق ملف جريمة اغتيال الحمدي وشقيقه وعدم تحريكها قضائيا ضد المنفذين والملحق العسكري السعودي العقيد الهديان.