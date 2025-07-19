شكرا لقرائتكم خبر عن الزُبيدي يتجول في عدن مول بعد يوم من زيارة البركاني للمركز التجاري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء الجمعة، جولة ميدانية في مركز “عدن مول” التجاري بمدينة عدن، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وجاءت جولة الزُبيدي بعد يوم واحد من زيارة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني لذات المركز،

ورافق الزُبيدي عدد من مرافقيه خلال الجولة، وشوهد وهو يتنقل بين أروقة المركز التجاري ويلتقي بعدد من المواطنين.

وكان الشيخ سلطان البركاني قد قام الخميس بزيارة إلى عدن مول، في أول ظهور ميداني له منذ عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن.