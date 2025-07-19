شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدره الترند ...الفنان الساخر "محمد الحاوري" يرد على الزامل الحوثي "سليت سيفي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر الفنان اليمني المعروف محمد الحاوري من الزامل الحوثي المثير للجدل "سليت سيفي"، والذي تصدر خلال الأيام الماضية ترند عدد من منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك، بعد أن قام عدد من المستخدمين والمشاهير بتقليده دون معرفة خلفيته أو مضمونه الدعائي.

الزامل الحوثي الذي أدّاه أحد منشدّي الميليشيا الانقلابية، يُعد نسخة مقلّدة من شيلة عربية شهيرة، جرى الاستيلاء على لحنها وتغيير كلماتها لتتناسب مع الخطاب الطائفي للجماعة المدعومة من إيران.

وردّ الحاوري على الزامل بأسلوبه الساخر، من خلال أداء فني ظهر فيه مقلدًا صوت وأداء المنشد الحوثي، في مقطع طالعه "المشهد اليمني"، لكنه قدّم أبياتًا هجائية تعبّر عن الرفض الشعبي للميليشيا، وتدين سياساتها التدميرية في اليمن، في مقطع حظي بتفاعل واسع بعد نشره على حسابه في فيسبوك.

الرد الشعري الذي قدمه الحاوري وذكر أنه بصوت الفنان نوح الحنش من كلمات الشاعر فؤاد متاش، جاء فيه:

"ديت سيفي لا مكانه حين عرفت اني جواد

وكنت عازم نصر بارض المعركه ولا شهيد

من بعد ما تبين بان المعركه ما هي جهاد

لأن أبو جبريل باسم ابليس أوقدها وقيد

والله ما شي له هدف في أرضنا إلا الفساد

حاقد على ذا الشعب يتمنى لشعبي لو يبيد

يشتي عدو الله يتسيد على كل العباد

باسم الولايه يحسب ان الناس من أجله عبيد

كذاب دجال قد ظهر للحي دجله والجماد

بعد السنين العشر كلاً قد عرف ما هو يريد

يرمي الشباب للمحرقه فوق الجبال في كل واد

وكل ما النار انطفت يشعِل لِظاها من جديد

يا كم دِما سالت وكم تدمير في هذه البلاد

وكم بَري مسجون في حبسه ويا كم من شريد

مجهود حربي قد حصد به كل ما نملك حصاد

كانه جهنم كل ما ينهب يقول هل من مزيد

من أجل إيران باع هذا الشعب في سوق المزاد

وجاب لنا اسرائيل تقصفنا وهي كانت بعيد

ويش با نقل لله بعد الحشر في يوم المعاد

يا ويل من قتّل عباد الله في يوم الوعيد

يا شعبنا ثوره على الدجال عودوا للرشاد

جمهوريتنا هي أمانة ثورة ايلول المجيد".

تجدر الإشارة إلى أن الفنان اليمني محمد الحاوري سخّر موهبته الفنية الساخرة في مواجهة ميليشيات الحوثي الكهنوتية، ويحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحقق مقاطعه ملايين المشاهدات.