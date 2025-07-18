شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :توجيه عسكري لانهاء الازمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت قيادة محور تعز السماح بدخول وايتات الماء من الحوبان عبر المنفذ الشرقي للمدينة دون فرض أي رسوم .

وقالت قيادة محور تعز إن هذا الإجراء حرصًا من قيادة محور تعز على كسر احتكار المياه وتخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها المواطنون في مدينة تعز .

وتقرر السماح بدخول الوايتات القادمة من الحوبان عبر المنفذ الشرقي دون فرض أي رسوم، وذلك وفق آلية تنظيمية محددة واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.