شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :توجيه عسكري لانهاء الازمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجهت قيادة محور تعز السماح بدخول وايتات الماء من الحوبان عبر المنفذ الشرقي للمدينة دون فرض أي رسوم .
وقالت قيادة محور تعز إن هذا الإجراء حرصًا من قيادة محور تعز على كسر احتكار المياه وتخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها المواطنون في مدينة تعز .
وتقرر السماح بدخول الوايتات القادمة من الحوبان عبر المنفذ الشرقي دون فرض أي رسوم، وذلك وفق آلية تنظيمية محددة واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.
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