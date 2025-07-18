شكرا لقرائتكم خبر عن صادم...تعيين ابنة مسؤول كبير بوزارة الدفاع بمنصب بالسفارة اليمنية في تركيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �در قرار تعيين ابتسام علي حسن الشاطر مستشارة الشؤون الثقافية في سفارة اليمن بتركيا.

وابتسام هي ابنة العميد علي حسن الشاطر مدير دائرة التوجيه المعنوي الأسبق بوزارة الدفاع.

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