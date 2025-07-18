شكرا لقرائتكم خبر عن بشان الإنترنت...بشرى للمستخدمين: الاتصالات في صنعاء تكشف عن هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت الاتصالات اليمنية بصنعاء عن باقات جديدة الليلة وكشفت الإتصالات عن باقات سوبر شامل الجديدة

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