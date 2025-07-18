شكرا لقرائتكم خبر عن في السعودية...تعرف على الوجوه الجديدة لقائمة اغنى 10 رجال أعمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفعت معدلات البحث في المملكة العربية السعودية عن من هم أغنى 10 وجوده جديدة من رجال الأعمال في المملكة انضموا إلى القائمة سواء في المجالات الاقتصادية أو الإعلامية التي تكون متخصصة في الاقتصاد وغيرها من المجالات الأخرى، ويهتم بهذا الأمر أبناء المملكة في الداخل أو خارج أراضيها غنطصن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أغنى 10 رجال في السعودية

عدد كبير من الأشخاص في معرفة من هو أغنى رجل داخل المملكة العربية السعودية ويذكر أن الأمير الوليد بن طلال تصدر القائمة بسبب حصته التي تبلغ حوالي 95% من شركة القابضة بالمملكة.

ونوضح لكم اليوم من هم أغنى رجال داخل المملكة العربية السعودية وهم كالآتي:

ثروة الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود والتي تقدر بسعر 20.6 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات.

ثروة عائلة الجفالي والتي تقدر بحوالي 19.8 مليار دولار أمريكي من مصادر متنوعة.

ثروة عائلة الراجحي والتي تقدر بقيمة 18.2 مليار دولار أمريكي من خلال كافة الخدمات المصرفية.

كما يوجد ثروة رجل الأعمال سليمان العليان والتي تقدر بقيمة تصل إلى 15.7 مليار دولار من خلال الخدمات المصرفية.

ثروة محمد العمودي والتي تصل إلى 8 مليار دولار أمريكي من خلال الخدمات المصرفية.

ثروة رجل الأعمال معن بن عبد الواحد الصانع والتي تقدر بقيمة 8.1 مليار دولار من خلال استثمار البناء والتمويل.

ثروة رجل الأعمال محمد بن عيسى الجابر والتي تقدر بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي من خلال الفنادق والعقارات.

كما يوجد ثروة رجل الأعمال صالح عبد الله كامل والتي تقدر بقيمة 5 مليار دولار أمريكي وهي متنوعة.

ثروة رجل الأعمال سليمان القصيبي التي تقدر بقيمة حوالي 3 مليار دولار من خلال المصادر المتنوعة.

كما يوجد ثروة خالد بن محفوظ والتي تقدر بقيمة 2.8 مليار دولار من خلال الخدمات المصرفية.



أغنى رجال بالسعودية

أغنى 10 رجال في السعودية أما بالنسبة إلى أغنى رجال في المملكة العربية السعودية بشكل مفصل أكثر فهم كالآتي:

الوليد بن طلال

حيث يمتلك رجل الأعمال الوليد بن طلال قيمة استثمارات تصل إلى حوالي 605 مليار دولار، كما أن حصته الخاصة بشركة المملكة القابضة وصلت إلى حوالي 95%، ويذكر أن الوليد حصل على لقب رئيس مجلس إدارة الشركة، ويعتبر من المستثمرين الجدد.

سلطان بن محمد سعود

قيمة الاستثمارات لهذا الرجل وصلت إلى حوالي 3.7 مليار دولار، كما أن الحصة الخاصة به في شركة المراعي قيمتها 23.69% مع حصته التي بلغت 7.8% في شركة إسمنت اليمامة ويوجد له حصة في شركة الدرع العربي بقيمة 14.25%.

من هو اغنى رجل في الشرق الاوسط؟

أغنى ملياردير في الشرق الأوسط هو بافيل دوروف.

من هم اغني رجال في السعودية؟

من بين أغنى الرجال في المملكة العربية السعودية الوليد بن طلال.

كم عدد المليارديرات في السعودية؟

10 مليارديرات.