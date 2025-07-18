شكرا لقرائتكم خبر عن عقب نقله إلى السعودية...مصير غامض لقائد عسكري كبير في الجيش اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يكتنف الغموض مصير رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد عمر اليميني، بعد نقله إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك عقب اعتقاله من مقر إقامته في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت (شرقي اليمن).

ونقل موقع "يمن شباب نت" عن أسرة العميد اليميني قولها إنها تلقت اتصالات منه فور وصوله إلى السعودية، وكانت مُطمئنة؛ إلا أن الاتصال منه انقطع منذ قرابة شهرين، دون معرفة الأسباب، ما أثار مخاوف الأسرة وقلقها على مصيره.

وأضافت الأسرة أن لجنة التحقيق اليمنية كانت قد أثبتت براءته، كما أفادتهم اللجنة السعودية بذلك أيضًا، مشيرة إلى أن القضية كانت مجرد تصفية حسابات ومكايدة سياسية.

واعتقل العميد محمد اليميني في 27 مارس الماضي، من قبل قوات عسكرية من مقر إقامته في المنطقة العسكرية الثانية، دون معرفة الأسباب، ونُقل عقب ذلك على متن طائرة سعودية خاصة من مطار الريان الدولي في 17 أبريل الماضي، برفقة لجنة من وزارة الدفاع اليمنية، وبحضور ممثلين عن قبيلة اليميني، رافقوه إلى المطار، والذين أُبلغوا حينها أن نقله جاء بهدف لقائه القيادة السياسية ورد اعتبار له، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من احتجازه في المكلا.