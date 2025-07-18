شكرا لقرائتكم خبر عن كنا مديونين بـ 30 مليار والشيخ محمد بن راشد أخذ قرار بشراء طائرات بـ 50 مليار "ضاحي خلفان يكشف تفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، موقفاً كان بمثابة الصدمة له بعد أن كانت البلاد عليها ديون بـ 30 مليار. وقال خلفان خلال عرب كاست :"كنا مديونين بـ 30 مليار، والشيخ محمد بن راشد أخذ قرار بشراء طائرات بـ 50 مليار". وأضاف :"سألته يا طويل العمر مشكلين لجنة على أساس نرشد الإنفاق والبلاد مديونة بـ 30 مليار وأنتم تشترون بـ 50 مليار، أعتقد إن الوالد راشد الله يرحمه مخلي شيء في الخزنة". وتابع :"كنت خايف وقتها لكن الشيخ محمد أعطانا درس إن اللي أنتم خايفين منه ما حرك فيني شعرة".

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