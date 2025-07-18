شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مدير شرطة جديدة بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كلف اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي المدير العام للإدارة العامة شرطة العاصمة عدن، اليوم، العميد عبدالسلام احمد محمد القباطي مدير إدارة الرقابة والتفتيش والتحقيقات، بالاشراف المباشر على قسم شرطة الدرين بالعاصمة عدن، وإعادة تأهيله على مستوى البشري والمادي.

وعلى ضوء قرار التكليف من مدير عام شرطة عدن اللواء الشعيبي، نفذ العميد عبدالسلام احمد محمد القباطي مدير إدارة الرقابة والتفتيش والتحقيقات، ومعه وبحضور العميد احمد علي عثمان مدير إدارة التوجيه والعميد علي الجحافي مدير المنطقة الأمنية، صباح اليوم الخميس، نزولا ميدانيا إلى قسم شرطة الدرين بالعاصمة عدن، بهدف التفتيش للطابور الاسبوعي والتحضير الدقيق للقوة البشرية وقيادتها وجميع منتسبي شرطة الدرين من ضباط وأفراد، وذلك وفقا للبرنامج الخاص الذي أعدته إدارة الرقابة والتفتيش والتحقيقات.

وفي النزول الميداني، القى العميد عبد السلام القباطي كلمة توجيهية أكد على أهمية تعزيز روح الانضباط والالتزام العسكري باعتباره أساس المهنة الأمنية.

وأشار في كلمته بأن من يكسر هذه الصفة السلوكية فهو يكسر هيبة دور الشرطة الذي تحمي القانون في المجتمع وهي مخالفة قانونية تستلزم العقوبة وفقا لقانون هيئة الشرطة واللائحة التنظيمية.

ونوه العميد القباطي على ضرورة اليقظة الأمنية والارتقاء بالجاهزية البشرية والمادية وتحسين جودة الأداء الأمني المهني اليومي لضمان ترسيخ الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار في المجتمع.



من جانبه تحدث الاخ العميد احمد عثمان مع منتسبي شرطة الدرين عن أهمية المسؤولية الأمنية ووظيفتها الإنسانية النبيلة في المجتمع وعن أهمية إنعاش الجهود المبذولة من قبل الجميع بروح الفريق الواحد والحفاظ على إثراء روح الزمالة في القسم والحفاظ على تطبيق الصارم بكل بنود مدونة السلوك الأخلاقية لمنتسبي الشرطة وتعزيز الشراكة الأمنية المجتمعية الفاعلة باتجاه ترسيخ المفهوم الأمني الشامل.