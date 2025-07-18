شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يتحدث عن طرف ثالث في الجنوب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تحدث الصحفي البارز خالد سلمان عن طرف ثالث في الجنوب
اشار سلمان إلى ان الطرف الثالث الطرف الثالث قد يكون من داخل وخارج الإنتقالي .
واخذ سلمان مثالاً لذلك حيث قال إن الرابطة نموذجاً للداخل حيث انها نجحت في تنشىئة جيلٍ يكن العداء لدولة الإستقلال مع أنه يرفع علمها وينادي بإستعادتها ، يجاهر بعنصريته المناطقية ، يشيطنها -الدولة- ويجرم كل تاريخها، ويعمل لإعادة إنتاج نظام المشيخات والسلطات .
كما اشار الى ان الرابطة عملت بعقلية الثأر السياسي ، على إقصاء المكون الإشتراكي داخل الإنتقالي، أو الحد من حضوره القيادي .
واوضح إن الرابطة عملت على محاولة تفكيك وحدة وتماسك مراكز الثقل الجغرافي التاريخي للقضية الجنوبية ، بإفتعال -دون أن تكون بالضرورة في الواجهة- صراعات جهوية الضالع ضد نفسه ، يافع ضد الضالع ،المثلث ضد أضلاعه، أي رفع منسوب الإحتقانات الداخلية، وتعميم ثقافة الكراهية كل ناس الجنوب ضد كل ناس الشمال .
موضحاً إن الرابطة تتسم بالنفس الطويل والتخفي ، وإدارة أو حتى صناعة أسباب الصراع، في وقت تجهز فيه أدواتها ورموزها لتكون هي البديل.
اشار في نهاية حديثه إلى إنه بالعقل السياسي الباطن للرابطة يكمن مشروعها في :احتقار السيادة ، وشطب الجميع والتأسيس لقيام كيانات ماقبل الدولة .
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