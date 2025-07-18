شكرا لقرائتكم خبر عن وصول قوات عسكرية ضخمة إلى صحراء حضرموت والتوتر يتصاعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت قوات عسكرية ضخمة إلى مديريات حضرموت الصحراوية تضم سلاح ثقيل . ومن بين تلك الاسلحة بحسب مصادر خاصة مدرعات وناقلات جند واسلحة متوسطة وثقيلة. تحدثت المصادر عن تحرك تلك القوات من محيط سيئون في واتجهت نحو المناطق الشرقية . وبحسب المصادر الخاصة فإن المنطقة تشهد توترات غير مسبوقة يرافق ذلك استنفار امني غير مسبوق .



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