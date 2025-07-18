شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماحدث...شاب يحاول قتل "وزغة" داخل مسجد وفجأة حدث مالم يتوقعه"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة محاولة شاب قتل "وزغة" داخل أحد المساجد، باستخدام حذائه، إلا أن محاولته تسببت في سقوط " لمبتين" من السقف.

وأظهر المقطع الشاب وهو يوجه ضربات متكررة بالحذاء صوب الوزغة، غير أن إحدى الضربات أصابت لمبتين، ما أدى إلى سقوطهما على الأرض، فيما استمر في محاولته دون أن يصيب الوزغة.

وأثار المقطع تفاعلاً واسعًا بين المغردين، حيث علّق أحدهم بالقول: "الموضوع له بُعد نفسي.. العقل الباطن يركز على اللمبة كي لا يكسرها فيكسرها، وهذا يحصل كثيراً". فيما كتب آخر: "ما كل مجتهد مصيب.. الله يكتب له الأجر".