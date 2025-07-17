شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن عن اتفاق لانعقاد مجلس النواب في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن دعمها لانعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك خلال لقاء جمع القائم بالأعمال الأمريكي كريستوفر بيتشيا برئيس مجلس النواب سلطان البركاني.



وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، إن الجانبين اتفقا على أهمية انعقاد المجلس في عدن للاضطلاع بدوره الحيوي في الرقابة على الموازنة ومتابعة أداء الحكومة، في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد.



كما تناول اللقاء، بحسب البيان، جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد والإصلاح المالي، حيث شدد الطرفان على أهمية هذه الجهود لتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.



وجددت السفارة التزام الولايات المتحدة بدعم البرلمان اليمني ومؤسسات الدولة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مساعيه لتحقيق الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية.