شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرا اليمن لدى التشيك واندونيسيا يؤديان اليمين الدستورية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ادى اليمين الدستورية امام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بقصر معاشيق، اليوم الخميس، السفير محمد عبدالله الحضرمي بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية التشيك.

كما ادى اليمين الدستورية امام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفير سالم احمد عبدالله بلفقيه بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية اندونيسيا.

وعقب اداء اليمين التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالسفيرين الحضرمي، وبلفقيه وحثهما على الاضطلاع بمسؤولياتهما الكاملة في تمثيل الجمهورية اليمنية، والعمل على رعاية مصالحها، وخدمة رعاياها في جمهوريتي التشيك واندونيسيا وبما يجسد العلاقات اليمنية العريقة مع بلدي الاعتماد.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الثناء على ما تشهده الدبلوماسية اليمنية من اصلاحات، والتأكيد على مضاعفة دورها في حشد دعم المجتمع الدولي، واستمرار وحدته الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسساته الوطنية، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

كما اكد فخامته الدور المهم للبعثات الدبلوماسية في التعاطي المثمر مع مستجدات المرحلة، والاستجابة الفعالة للمتغيرات الراهنة على كافة المستويات.

وشدد رئيس مجلس القيادة في هذا السياق، على اهمية الترويج الفاعل لقيم الشعب اليمني، وتطلعاته في بناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية، وتعرية المليشيات الحوثية الارهابية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بوصفها تهديدا دائما للأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.

