شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماهي جنسيتهم...القبض على 5 رجال و7 نساء لممارستهم الدعارة داخل شقة في نجران "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة نجران (12) وافدًا (5) رجال و7 نساء) لممارستهم الدعارة في شقة سكنية. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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