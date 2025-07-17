شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقتل قيادي عسكري جديد بعد تمكنه من القبض على الزايدي في المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي فجر اليوم الخميس العقيد يحيى الوشلي، أركان كتيبة المشاة في اللواء 137 بمحور الغيضة، متأثراً بجراحه التي أصيب بها الأسبوع الماضي خلال كمين مسلح استهدف قوة عسكرية بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية بأن العقيد الوشلي كان من بين الجرحى في الهجوم الذي أسفر أيضاً عن مقتل العميد عبدالله زايد، قائد كتيبة الدبابات بالمحور ذاته، والذي لقي حتفه على الفور.

واصيب الوشلي اثناء مشاركته مع قوة كانت تقوم بتامين تسليم القيادي الحوثي محمد الزايدي الذي قبض عليه بمنفذ صرفيت بالمهرة

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