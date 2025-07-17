شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن بدء صرف راتب شهر مايو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في ساحل حضرموت، اليوم، بصرف رواتب شهر مايو 2025 لأفرادها بالريال اليمني. وتتم عملية الصرف عبر بنك البسيري. يأتي صرف هذا الراتب في إطار الجهود المستمرة لتسليم المستحقات المالية لأفراد القوات المسلحة، وهو ما يُعد خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المعيشي للعسكريين وأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.



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