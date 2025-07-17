شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق من السفارة الأمريكية على إصدار الحوثيين عملة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعربت السفارة الأمريكية في اليمن، اليوم، عن إدانتها الشديدة لإقدام جماعة الحوثي على إصدار أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة، واصفة هذا الإجراء بأنه “غير قانوني ويقوّض الاستقرار النقدي في البلاد”.

وأكدت السفارة، في أول تعليق رسمي لها على الخطوة الحوثية، أن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن هو “السلطة النقدية الوحيدة المعترف بها دوليًا في اليمن”، مشيرة إلى أن جميع القرارات الصادرة عن هذا البنك تحظى بشرعية دولية ويجب أن تُحترم.



وأضافت السفارة: “ندعو فرع البنك المركزي في صنعاء إلى الالتزام الفوري بقرارات بنك عدن، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية تضر بالاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة الشعب اليمني”.

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الحوثيين عن إصدار عملات جديدة من فئتي العملة المعدنية والورقية، في خطوة أثارت مخاوف من تفاقم الانقسام المالي بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق سيطرتهم.