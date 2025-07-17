شكرا لقرائتكم خبر عن ما القصة ؟...مفاجأة العام الدراسي : مدرسة يمنية تهدي طلابها 16 سيارة فاخرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدّمت مدارس بلقيس النموذجية – اليمن، مبادرة تكريمية غير مسبوقة، حيث قامت بإهداء 16 سيارة فاخرة لطلابها المتفوقين ضمن قائمة أوائل الجمهورية اليمنية في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 1446هـ / 2025م، في بادرة تُجسد تقديرها الحقيقي لقيمة التفوّق العلمي والتميز الأكاديمي.

وشهدت المدرسة حفلًا رسميًا حاشدًا لتكريم الطلاب، حضره عدد من أولياء الأمور، وشخصيات تربوية واجتماعية بارزة، حيث تم تسليم المفاتيح للمتفوقين وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، فيما أكدت إدارة المدرسة أن هذه المبادرة تأتي في إطار رسالتها لبناء جيل علمي متميز، وتحفيز الطلاب على الإبداع والتفوق رغم التحديات التي يمر بها البلد.

وقال مدير عام المدرسة في كلمته خلال الحفل: "إن مدارس بلقيس لا تكتفي برفع الشعارات، بل تؤمن أن لكل مجتهد نصيب، وأن من واجبنا كمؤسسة تعليمية أن نُعلي من شأن العلم وطلابه، ونحتفي بالمتفوقين بما يليق بمقامهم". وأضاف أن هذا التكريم يمثل ترجمة حقيقية لشعار المدرسة: نصنع المجد ونكرّم التميّز.

وقد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ووصفت بأنها سابقة نوعية في تاريخ التعليم اليمني، ورسالة قوية تؤكد أن العلم ما زال يحظى بمكانته رغم كل الظروف.

يُشار إلى أن مدارس بلقيس النموذجية تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية الخاصة في اليمن، وتتميز ببيئة تعليمية حديثة، وبرامج تحفيزية متقدمة، وقد سبق أن أطلقت عدة مبادرات لدعم المتفوقين، كان آخرها هذه الخطوة النوعية التي وُصفت بأنها "تكريم يليق بالعقول الذهبية" .