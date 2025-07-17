عاجل : سقوط كارثي للريال اليمني صباح اليوم 17 يوليو "مباشر من محلات الصرافة "

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عدن - ياسمين التهامي - سجل الريال اليمني صباح اليوم انهيار جديد وفقد جزء من قيمته أمام العملات الأجنبية وفيما يلي أسعار العملات مقابل الريال اليمني : دولار امريكي= 2903 : 2884 ريال سعودي= 761 : 758 حضرموت: دولار امريكي= 2903 : 2884 ريال سعودي= 761 : 758 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ريال سعودي= 138.5 : 139



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