شكرا لقرائتكم خبر عن حول الهجمات الإسرائيلية على دمشق...خطاب ناري للرئيس السوري أحمد الشرع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطاب ناري ألقاه فجر الخميس، اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع إسرائيل بـ"زرع الفتن داخل سوريا" والعمل على تأجيج الوضع في محافظة السويداء، محذرًا من مخطط خطير لجر البلاد إلى حرب جديدة تهدد وحدة الوطن واستقراره.

وأكد الشرع أن بلاده باتت أمام خيارين مصيريين: إما مواجهة الكيان الإسرائيلي أو إصلاح الجبهة الداخلية، مشددًا أن سوريا "لن تكون ساحة للفوضى أو التجريب" وأن الدولة لن تسمح بتكرار سيناريوهات الانقسام. كما حمّل إسرائيل مسؤولية تصعيد الأحداث في السويداء، معتبرًا أن غاراتها الأخيرة تهدف لتقويض استقرار البلاد تحت ذريعة "حماية الدروز".

وقال الشرع: "الدروز جزء أصيل من نسيج سوريا، وحمايتهم مسؤوليتنا"، مضيفًا أن تكليف الفصائل المحلية ومشايخ العقل بإدارة الأمن في المحافظة جاء كخيار لحماية دماء السوريين، وتفادي انزلاق البلاد نحو حرب لا تُبقي ولا تذر.

وفي ختام خطابه، توعّد بمحاسبة كل من أساء إلى أهل الجبل، مؤكدًا أن الدولة هي الضامن لحقوق جميع السوريين، وأن سوريا ستبقى موحدة رغم كل المؤامرات.

الخطاب يأتي في أعقاب اشتباكات دامية اندلعت الأحد بين مسلحين دروز وآخرين من البدو، تخللتها غارات إسرائيلية على جنوب البلاد، قبل أن تنجح الوساطات الدولية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مساء الأربعاء.