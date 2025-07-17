شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قائد عسكري كبير يفاجئ الجميع ويعلن تقديم استقالته ويكشف السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدّم القائد محمد عبدالله صالح عطيش، قائد معسكر الشهيد عبداللطيف السيد المعروف بـ"7 أكتوبر" سابقًا، استقالته رسميًا من مهامه، موجّهًا خطابًا إلى قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين، العميد حيدرة السيد، يطلب فيه إعفاءه من منصبه بسبب ظروف العمل بالحزام الامني



وجاء في نص الاستقالة

الأخ / قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين



العميد / حيدرة السيد المحترم



تحية عسكرية .. وبعد

الموضوع : استقالة

أنا / محمد عبدالله صالح عطيش، أتقدم إليكم بهذا الطلب راجيًا قبول استقالتي من مهامي كـ قائد لمعسكر الشهيد عبد اللطيف السيد - 7 أكتوبر سابقًا، وذلك لأسباب خاصة وظروف تتعلق بسير العمل في الحزام الأمني، إضافة إلى عدم وجود الاهتمام الكافي من قبلكم تجاه هذا الموقع.

وعليه، أطلب منكم التكرم بقبول استقالتي وإعفائي من المهام الموكلة إليّ، متمنيًا لكم التوفيق والنجاح في أداء واجباتكم، وخدمة أمن الوطن واستقراره.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير.

أخوكم / محمد عبدالله صالح عطيش

التاريخ : 17 / 7 / 2025م

