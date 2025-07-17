شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية تعزيز التنسيق العسكري والأمني لحفظ الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الخميس ١٧ يوليو ٢٠٢٥

شدّد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يضمن ترسيخ الأمن وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل التضحيات الكبيرة التي قدّمها أبطال قواتنا المسلحة والأمن في مختلف الميادين والجبهات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، حيث ناقش معهما مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في عموم المحافظات المحررة.

واطّلع الرئيس الزُبيدي، من وزير الدفاع، على تقارير ميدانية حول جاهزية القوات المسلحة في مختلف الجبهات، وجهود وزارة الدفاع في رفع القدرات القتالية لمنتسبي القوات المسلحة، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل عبر المؤسسات التعليمية العسكرية.

كما استمع من وزير الداخلية إلى شرحٍ وافٍ حول خطة عمل الوزارة لتعزيز الأداء الأمني، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتأمين الطرقات الرابطة بين المحافظات، وضمان انسيابية الحركة فيها، وفي هذا الشأن، شدّد الرئيس الزُبيدي على مسؤولية اللجنة الأمنية العليا في متابعة إجراءات فتح الطرقات وتأمينها، ودراسة المخاطر الماثلة في عملية فتح بعض الطرق.

وشدّد الرئيس الزُبيدي في ختام اللقاء، على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية، والعمل بروح وطنية مسؤولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وصون ما تحقق من منجزات بدماء الشهداء وتضحيات الجرحى.