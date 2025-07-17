شكرا لقرائتكم خبر عن من ضمنها الخيار والباذنجان..إليكم قائمة الممنوعات إدخالها لسجن النساء بصنعاء(وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الإدارة العامة للإصلاحية المركزية للأمانة، التابعة لوزارة الداخلية، قائمة حديثة بالممنوع إدخاله إلى قسم النساء في السجن، وشملت مواد غذائية وأصناف استهلاكية متعددة، وذلك ضمن إجراءات أمنية وصحية مشددة.

القائمة تضمنت منع إدخال: البسكويت، الشوكولاتة، العصائر المعلبة، الزبادي، الحقين، السلطات بأنواعها، الشامبو، السكر، الشاي، البقوليات، البهارات، الصلصة، التمر، المياه والمشروبات الغازية والطاقة، جلال العيد، المساحيق، القلصات الزجاجية والملاعق الحديد، البخور، أدوات المياج، وحتى الهدايا إلا بتوجيه رسمي.

لكن اللافت أن القات لم يدرج ضمن الممنوعات، مما أثار ردود فعل متباينة في مواقع التواصل بين ساخر ومستغرب، في بلد يُعد فيه القات جزءًا من النمط الاجتماعي اليومي.

الإدارة شددت على أن إدخال بعض الأشياء لا يتم إلا بتوجيهات من رئيسة القسم، مؤكدة منع شراء البضائع من السجينات إلا بتصريح مسبق.