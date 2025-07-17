شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يوجه نصيحة لكل القيادات السياسية في الشرعية والمجلس الإنتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الصحفي فتحي بن لزرق نصيحة لكل القيادات السياسية في الشرعية والمجلس الإنتقالي



وقال بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:



نصيحة لكل القيادات السياسية في الشرعية والمجلس الانتقالي:

توقفوا في الوقت الحالي عن الأحاديث السياسية حول أوهام تحرير صنعاء أو كذبة ما يُسمى "استقلال الجنوب".

الناس في عالم آخر، ولم تعد كل هذه الأكاذيب تعنيهم.

وتابع بالقول:

الناس يعيشون اللحظات الأخيرة لهم في مواجهة فقر مدقع ومخيف، وانهيار في سعر الصرف يقفز كل ساعة عشرات الريالات، ورواتب لا قيمة لها.

المعركة التي تستطيعون خوضها الآن هي إنقاذ الناس من الموت جوعًا، وما عدا ذلك شعارات كاذبة لا قيمة لها.



واختتم بالقول:



أرجوكم... توقفوا عن بيع الأوهام، واصطفوا في معركة إنقاذ ما تبقى من الناس.

لاتوجد معركة أقدس وأعظم من هذه المعركة