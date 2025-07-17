شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهدافه واستراتيجيته...تحالف سياسي حديث يشق طريقه في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن جمع من الشباب اليمني المستقل، اليوم الأحد، عن إشهار "التيار الوطني للشباب المستقل" كإطار سياسي وطني جامع مستقل في قراره، يعبر عن صوت الشباب الحر ويستند إلى قيم الجمهورية والمواطنة المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية. تأتي هذه الخطوة استجابة لحجم التحديات التي تواجه البلاد في لحظة فارقة ومهمة. وفقا لبيان الإشهار.

وفي بيان صحفي طالعه "المشهد اليمني"، أعلن التيار معارضته الواضحة للمليشيات الحوثية الانقلابية ولكل الممارسات التي ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدًا ضرورة استعادة الدولة وترسيخ هوية يمنية جامعة تقاوم المشاريع السلالية والطائفية والمناطقية التي تهدد الكيان الوطني.

وقال إنه يؤمن بأن حق الشباب في التمكين السياسي ليس منة، بل استحقاق قانوني ودستوري مدعوم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المبادرة الخليجية، والقرارات الأممية، وهو شرط أساسي لأي انتقال سياسي ناجح وشامل.

وبحسب بيان اللجنة التحضيرية، يهدف التيار إلى بناء تحالف شبابي وطني يعتمد العمل السلمي، مرتكزًا على دعم السلام العادل، تعزيز العدالة والمساواة، والدفاع عن الحقوق والحريات، مع تمكين الشباب في مختلف مناحي الحياة. ويؤكد التيار أن الشباب يمثلون ركيزة الاستقرار وصناع المستقبل، مدعومين بقناعة بأهمية دورهم في تشكيل المسار الوطني.

ودعا التيار كافة شباب اليمن من مختلف التوجهات والمناطق إلى الانخراط في هذا المشروع الوطني لإعادة الاعتبار لصوتهم ودورهم، وصياغة مسار جديد نحو يمن جمهوري مدني يسوده العدل والمواطنة، ويعيد مكانته، وحدته، وسيادته