شكرا لقرائتكم خبر عن تحول اقتصادي مرتقب: بنك صنعاء وعدن يستعد لاتخاذ خطوة استراتيجية حاسمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن تصعيد اقتصادي كبير يعتزم كل من البنك المركزي في صنعاء وعدن اتخاذه خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تنسف كليًا أي جهود أممية أو دولية سابقة لحل الأزمة الاقتصادية في اليمن.



وأوضح الداعري، في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن المعركة الحقيقية بين البنكين لم تبدأ بعد، مؤكدًا أن كلا الطرفين يستعدان لإجراءات جديدة قد تؤدي إلى انهيار ما تبقى من التفاهمات الاقتصادية الهشة بينهما.

وقال الداعري:

“الطرفان يعتزمان تنفيذ خطوات تصعيدية جديدة في قادم الأيام تقضي بشكل تام على كل التفاهمات الاقتصادية والجهود الدولية والأممية لحل الأزمة الاقتصادية، لكن النصر والأهداف تسجّل دوماً لصالح أحدهما فقط، رغم الاعتراف الدولي بالملطوم.”