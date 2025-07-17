شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غارات عنيفة ...أول رد سوري رسمي بعد قصف إسرائيل للقصر الرئاسي ومؤسسات الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا رسميًا مساء اليوم الأربعاء، تدين فيه بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، وألحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية.

وأوضح البيان الذي طالعه "المشهد اليمني" أن الجمهورية العربية السورية تُحمّل إسرائيل مسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته، معتبرة الاعتداء خرقًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني. وأكدت سوريا حقها في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكل الوسائل المشروعة، داعية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الاعتداءات المتكررة على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة.



وجاء البيان بعد أن شنت إسرائيل، اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت وزارة الدفاع وهيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق، مما تسبب في قتلى وجرحى بحجة حماية الدروز. وفي الوقت نفسه، كثفت القوات الإسرائيلية ضرباتها على مواقع القوات السورية في السويداء، ومدن درعا القريبة، قبل أن تدفع بقوات إلى الجولان السوري المحتل.