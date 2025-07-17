شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن هذا الشيخ المحتجز في المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ان‏ قوات محور الغيضة اليوم أفرجت عن الشيخ/علي مرتاح ومرافقيه

موضحاً ان عملية الإفراج جاءت بعد احتجاز الشيخ علي مرتاح في نقطة الوديان عند مدخل مدينة ‎الغيضة بذريعة انه كان على صلة وثيقة بالشيخ/الزايدي



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