شكرا لقرائتكم خبر عن قبيلة خولان تفجرها بشأن قضية محمد الزايدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قبيلة خولان المتواجدة في مركز محافظة مأرب بشأن ما يُثار ويُنشر حول قضية محمد الزايدي

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن أبناء قبيلة خولان في مركز محافظة مأرب، نود أن نوضح للرأي العام موقفنا من القضايا المثارة حول الشيخ محمد الزايدي، وذلك على النحو التالي:

أولاً: نؤكد أن قبيلة خولان لا يمثلها أي فرد أو شيخ أو مجموعة تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في أي محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية، أو على مستوى الوطن بشكل عام، ولا يمثلنا من كان له ارتباط أو تحالف مع الميليشيات الحوثية الانقلابية، أو مع أي جهات أخرى تعمل على تقويض سيادة الدولة وزعزعة الأمن.

ثانياً: فيما يخص الشيخ محمد الزايدي، نراه كغيره من مشايخ اليمن الذين ناصروا وأيدوا المليشيات الحوثية، وقد تم ضبطه أثناء محاولته الخروج من الوطن، وتم إيداعه في أحد سجون الدولة بمحافظة المهرة، ونؤكد أن القانون فوق الجميع دون استثناء.



ثالثاً: من يحاول تشويه سمعة قبيلة خولان، فعليه أن يراجع التاريخ جيداً، ويقرأ مواقف خولان الضاربة في عمق التاريخ منذ آلاف السنين، وتضحياتها التي لا تعد ولا تحصى. وخولان أكبر من أن يُزج باسمها العريق في قضايا خاصة أو عامة ليست لها بها صلة، أو في مواقف لا تعبر عنها. ولا يحق لأحد أن يدين القبيلة أو يلومها على تصرفات فردية لا تمثلها.

رابعاً: نؤكد، كما هو حال بقية قبائل اليمن، أن من أبناء القبيلة أو مشايخها من انضموا إلى المليشيات الحوثية، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم فقط.

خامساً: نؤكد أن موقفنا كان وما يزال ثابتاً، منذ الوهلة الأولى، إلى جانب الجيش الوطني والأمن، ومع قيادتنا الشرعية، في جهودها لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

سادساً: لا مانع لدينا من أن يقوم أقارب الشيخ محمد الزايدي بمتابعة قضيته لدى الجهات المختصة وفقاً للنظام والقانون، وهذا حق كفله لهم الدستور.

والله الموفق

صادر عن: قبيلة خولان الملتزمة بالشرع والشرعية، والمتواجدة في مركز محافظة مأرب منذ بداية انقلاب المليشيات الحوثية.

