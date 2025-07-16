شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس انتقالي حضرموت يزور الصبيحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - .قام رئيس المجلس الانتقالي سعيد المحمدي بزيارة الاخ خالد الصبيحي .في بيته بمدينة المكلا للاطمئنان على صحته . بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به يوم الجمعة وتم نقله على إثرها للمستشفي لتلقي العلاج .

ويرقد الصبيحي حاليا بمنزله فيما حالته الصحية بدات بالتحسن.

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