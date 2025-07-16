شكرا لقرائتكم خبر عن صادم " لهذا السبب تم استيراد السلاح من قبل الحوثيين" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي عن السلاح الإيراني الذي تمكنت مقاومة طارق صلاح من السيطرة عليه وكان في طريقه للحوثيين . وقال مصطفى نصر إنه "من الواضح ان موضوع الأسلحة بهذه الكميات لم تعد لتطوير قدرات جماعة الحوثي فقط بل مركز إقليمي لإعادة البيع والتجارة !" .



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