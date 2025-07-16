شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من ألفي طبيب يمني في السعودية يواجهون خطر التهجير وفقدان أعمالهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر متطابقة من الأطباء اليمنيين العاملين في المملكة العربية السعودية أن المئات منهم يواجهون منذ نحو ستة أشهر مصيراً غامضاً، بعد إيقاف عقود عملهم وتعذر تجديد إقاماتهم، رغم المناشدات المتكررة للجهات اليمنية والسعودية المعنية.

وبحسب مصادر اعلامية، فإن ما يزيد عن 2000 طبيب وطبيبة يمني أصبحوا مهددين بفقدان وظائفهم وانتهاء إقاماتهم، دون أي تحرك رسمي يمني لمعالجة هذا الملف، رغم المخاطبات التي وجهت لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء خلال الأشهر الماضية.

وفيما تحولت القضية إلى معاناة يومية للأطباء وأسرهم، كشفت المصادر عن أن هذه المشكلة سبق أن واجهت الأطباء السوريين المقيمين في المملكة، إلا أن تدخل القيادة السورية حينها أسفر عن حلها خلال أسبوع واحد فقط، وإعادة عقود الأطباء السوريين فوراً.

أما الأطباء اليمنيون، فظلوا منذ نصف عام يطرقون الأبواب دون مجيب، مع أن أكثر من 2000 أسرة في السعودية ومثلها في اليمن تعول على دخل هؤلاء الأطباء الذين باتوا على مشارف البطالة والترحيل.

وصف ناشطون ومتابعون هذه القضية بأنها "مأساة صامتة" وملف إنساني تحول إلى أزمة مهملة، وسط مطالبات عاجلة للسلطات اليمنية والسعودية بالتدخل لإنقاذ الأطباء اليمنيين من مصير يهدد مستقبلهم وأسرهم.