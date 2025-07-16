شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول تحرك للبنك الدولي عقباصدار العملة جديدة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، وفد البنك الدولي الذي يزور العاصمة عدن برئاسة المدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان غويمبرت، لبحث آفاق تعزيز الشراكة ودعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والإنمائية.

اللقاء تناول سبل تعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي، ومتابعة تنفيذ المشاريع الجارية، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية وآليات حشد الدعم اللازم لتمويل خطة التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الشاملة. كما تطرق النقاش إلى تنشيط الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وسبل تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في قطاع الكهرباء، لما له من أهمية استراتيجية على البنية الاقتصادية.

رئيس الوزراء رحّب بزيارة وفد البنك الدولي، واعتبرها رسالة دعم مهمة للحكومة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيداً بالدور الذي يضطلع به البنك في دعم الجوانب الاقتصادية والخدمية وبناء مؤسسات الدولة. كما أشار إلى الحاجة الملحّة لمضاعفة هذا الدعم لمواجهة تداعيات الأزمات المتراكمة، وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط.

واستعرض بن بريك الأولويات العاجلة التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وعلى رأسها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتحسين الإيرادات، ومعالجة الاختلالات في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، إلى جانب دعم الفئات الأشد ضعفاً من خلال توسيع برامج الدعم النقدي والغذائي.

من جهته، أكد رئيس وفد البنك الدولي التزام مؤسسته بمواصلة دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية، والتعاون الوثيق في تنفيذ أولوياتها الاقتصادية والتنموية. كما جدد حرص البنك على توسيع برامجه في اليمن وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إصدار البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، بصنعاء، إعلاناً رسمياً عن إطلاق عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، والتي بدأت بالتداول اعتباراً من اليوم الأحد 18 محرم 1447هـ، الموافق 13 يوليو 2025م.