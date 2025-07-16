شكرا لقرائتكم خبر عن هل مات قيصر الأغنية العربية؟!.. حقيقة وفاة كاظم الساهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �نتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول وفاة المطرب العراقي الشهير كاظم الساهر عن عمر 67 عاماً، مما تسبب في حالة من القلق والتوتر بين جماهيره ومحبيه في جميع أنحاء الوطن العربي، لكن سرعان ما جاء الرد الرسمي ليُبطل تلك الشائعات ويؤكد أن القيصر في أتم صحة وحال.

وتسببت الأخبار المتداولة على نطاق واسع بوفاة كاظم الساهر في موجة من الهلع وسط محبيه، الذين أعربوا عن خوفهم على حالته الصحية، لكن المقربين من القيصر خرجوا بتصريحات رسمية أكدوا فيها أن كل ما يُنشر عن وفاته عارٍ تماماً من الصحة، معربين عن استيائهم من تكرار انتشار هذه الشائعات بدون أي مصدر موثوق.

وقد يبلغ كاظم الساهر من العمر 67 عاماً، حيث ولد في 12 سبتمبر 1957 بالعراق. عرف عنه لقب "القيصر" لما قدمه من إسهامات كبيرة في الموسيقى العربية، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية التي تثبت مكانته كواحد من أعظم المطربين والملحنين في تاريخ الفن العربي.

كانت هذه تفاصيل خبر هل مات قيصر الأغنية العربية؟!.. حقيقة وفاة كاظم الساهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.