شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة...ليلة كروية ساخنة حول العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقام اليوم الأربعاء 16-7-2025 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها ودية أياكس الهولندي مع باوك سالونيكي اليوناني، ولقاء أستون فيلا مع والسال. مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا

ليتفيلد X شيلبورن – 9.45 مساء دينامو مينسك X لودوجوريتس رازجراد – 9.45 مساء مواعيد مباريات تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

أودا X لارني – 7 مساء مواعيد مباريات أمم أوروبا للسيدات 2025

النرويج X إيطاليا – 10 مساءا – beIN Sports 1 HD مواعيد مباريات ودية للأندية

كلوب بروج X لوكوموتيفا – 1 ظهرا سبورتينج براجا X مورييرينسي – 1 ظهرا أنجيه X ليس هيريايرس – 1 ظهرا باناثينايكوس X فيسترلو – 1 ظهرا أياكس X باوك سالونيكا – 3 مساء باريس إف سي X لانس – 3 مساء نيس X أوباني – 5 مساء كوفينتري سيتي X موناكو – 7 مساء كريستا سانت أندرا X بشكتاش – 7.30 مساء أستون فيلا X والسال – 9.30 مساء سبورتينج لشبونة X سيلتيك – 9.30 مساء

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