شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الوطنية تسيطر على 750 طن من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح عن سيطرة قواته على 750 طن من الأسلحة الإيرانية المتنوعة التي كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الإرهابية.



هذه الأسلحة وفق طارق صالح توزعت بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية بي 10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وذخائر، ومعدات حربية.



واكد العميد طارق صالح في تدوينة على منصة اكس، رصدها موقع نافذة اليمن، ان هذه الاسلحة سيطرت عليها بحرية المقاومة الوطنية بعد رصد ومتابعة شعبة الاستخبارات في المقاومة.



واضاف ان الاعلام العسكري سيكشف عن كل تفاصيل العملية التي كانت في طريقها من إيران الى الحوثي استمرارا لقتالهم الشعب اليمني والسيطرة على قرارة ومصادرة سلطته الجمهورية.



