شكرا لقرائتكم خبر عن انكشاف سر عملة جماعة الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصرفيون واقتصاديون سرا خطيرا عن العملة النقدية التي عمَّد البنك المركزي اليمني التابع لسلطات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء إلى اصدارها، بدءا من 100 ريال المعدنية ثم 50 ريال المعدنية، ووصولا إلى طرحها الثلاثاء (15 يوليو)، طبعة ورقية جديدة من فئة 200 ريال.

وأفاد مصرفيون واقتصاديون بأن ما تقدم عليه سلطات جماعة الحوثي يتجاوز هدف "ايجاد حل لإشكالية العملة الورقية التالفة" إلى "ايجاد سيولة نقدية في ظل تهالك المخزون النقدي للجماعة من العملة النقدية الورقية جراء قدم تاريخ اصدارها وتداولها لما يتراوح بين 28 عاما و17 عاما".

موضحين أن "البنك المركزي في صنعاء ما كان يجرؤ على اصدار عملة او طبعات نقدية ورقية جديدة من العملة لولا أن كل ما يقوم به هو سحب عملة نقدية تالقة صادرة سابقا بصورة قانونية واستبدالها بطبعة جديدة للمبلغ نفسه منعا لحدوث تضخم وتأثر قيمة العملة بمناطق سيطرتها".

ولفت المصرفيون والاقتصاديون في تناولاتهم إلى أن "جماعة الحوثي كان يمكنها اصدار طبعة جديدة من النماذج القديمة لفئات العملة الوطنية، وبالارقام نفسها للطبعة القديمة المسحوبة، لكنها تتعمد تغيير النموذج لتسوق نفسها امام المواطنين بمناطق سيطرتها، بأنها قادرة على الفعل والتجديد".

مشيرين إلى أن تأثير اصدار البنك المركزي بالعاصمة صنعاء هذه الطبعات من فئات العملة الوطنية "تأثير محدود على قيمة العملة وقد يسهم في ثبات سعر الصرف في مناطق سيطرة الجماعة لإعادتها تفعيل الفئات الصغيرة من العملة في التداول العام الاكثر احتياجا في السوق المحلي".

وأكدت تعليقات مصرفيين واقتصاديين، أنه "كان حريا بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، قطع الطريق على الحوثيين والمبادرة لهذا الاجراء المالي". أخذين على مركزي عدن أنه "اتاح الفرصة امام جماعة الحوثي لمثل هذه الخطوات التي تفرضها الدورة الزمنية الافتراضية لتداول العملة".

منوهين بأن "اصدار البنك المركزي في عدن طبعات نقدية جديدة من العملة الوطنية، بلا غطاء نقدي اجنبي، وبمبلغ تجاوز 8 ترليونات، بدلا من سحب التالفة واستبدالها، تسبب باغراق غير محسوب العواقب للسوق المحلية بالعملة، شجع المضاربة على العملات الصعبة، وتبعا انهيار الريال".

وأعلن البنك المركزي بالعاصمة صنعاء، التابع لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، الثلاثاء (15 يوليو)، عن طرح طبعة نقدية ورقية جديدة لفئة 200 ريال "لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة،.. دون أن يترتب على ذلك إضافة أي كتلة نقدية أو تأثير على أسعار الصرف". حسب قوله.

موضحا أن الطبعة الورقية الجديدة لفئة 200 ريال "تحمل في واجهتها الامامية صورة مسجد الجند التاريخي في تعز، وواجهتها الخلفية ميناء المعلا في عدن، وتتمتع بمزايا أمنية عدة وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية، بينها طباعة بارزة لرقم 200 ريال بطريقة برايل للمكفوفين".