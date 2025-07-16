شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العليمي يصدر قرارا جمهوريا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، قرارا جمهوريا بتعيين مسؤول رفيع في احدى السلطات الثلاث للدولة، بعد اجتماع عقده الثلاثاء (15 يوليو) في قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى بحضور وزير العدل والنائب العام.

ونشرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، ليل الثلاثاء (15 يوليو)، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٢٢٧) لسنة 2025م بتعيين القاضي سهل محمد حمزة ناصر، امينا عاما لمجلس القضاء الاعلى، عضوا في مجلس القضاء، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وعرض رئيسه.

تزامن هذا، مع عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء (15 يوليو) في قصر معاشيق مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، وعدد من اعضاء المجلس، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى.

ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) عن اللقاء أن الرئيس العليمي اشار الى ان "مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا، وهو الأمر الذي يلقي على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتعزيز هيبة الدولة، وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم".

مضيفة: "وعبَّر الرئيس عن تفهمه واخوانه اعضاء مجلس القيادة، لحجم المعاناة التي يعيشها منتسبو السلطة القضائية، مؤكدا ثقته بقدرة رجال القضاء في التغلب على الصعاب، ومواصلة العطاء، وانصاف المظلومين انطلاقا من ايمانهم العميق بمسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية".

يشار إلى ان السلطة القضائية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، تشكو من انتهاكات متكررة من جانب مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على خلفية النظر في اعتداءات عناصرها المسلحة على المواطنين، والتي تشمل الاختطاف والاعتقال والتعذيب والاغتيال.



