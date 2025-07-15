شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:وصول قوات عسكرية كبيرة الى المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صلت قوات عسكرية كبيرة قادمة من حضرموت إلى المهرة.

وبحسب مواطنون فان القوات جاءت كتعزيز لامن المهرة عقب تهديدات باقتحام المحافظة لاطلاق سراح القيادي الحوثي الزايدي

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