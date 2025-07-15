شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يعود إلى العاصمة عدن بعد زيارات عمل خارجية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
الثلاثاء ١٥ يوليو ٢٠٢٥
عاد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة عدن، يرافقه العميد عبدالرحمن المحرمي، نائب رئيس المجلس الانتقالي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، وعدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بعد زيارات عمل ناجحة شملت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وعقد الرئيس الزُبيدي، خلال زيارته الخارجية، سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من سفراء وممثلي الدول الراعية للعملية السياسية في بلادنا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، ناقش خلالها تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في بلادنا، وسبل إحلال السلام العادل والشامل.
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